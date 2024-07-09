Главная ягода лета резко подешевела: почему и откуда везут бахчевые

В Украине есть импортная продукция

Арбузы на украинском рынке хотя и появились совсем недавно, но уже на 20% дешевле, чем в прошлом году. В большинстве случаев снижение цены произошло из-за хорошей погоды и увеличения урожая.

На львовском рынке минимальная стоимость арбузов составляет 23 гривны за кило и, если сравнивать с 2023 годом, то стоимость меньше на 15-20%. Об этом рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" для "Телеграфа".

Она говорит, что на рынке присутствует отечественная продукция из Закарпатья и Одесской области. Товары из первого региона стоят 18-20 гривен за килограмм и причиной снижения цен стала благоприятная погода. А из второй области арбуз продается по цене 19-21 гривны за 1 килограмм и удешевление произошло из-за увеличения площади для высадки ягоды.

По ее словам, стоимость остается ниже по сравнению с прошлым годом, благодаря благоприятным условиям выращивания и увеличению объемов импорта. Значительный объем импортируемых арбузов поступает из Турции, ведь в этом году он вырос на 10%, что в свою очередь позволило удерживать цены на низком уровне.

В то же время импорт арбузов из Греции вырос на 8%, чем в 2023 году, способствуя увеличению предложения и стабилизации цен на рынке.

Стоимость арбузов на рынке "Шувар"

арбузы из Одессы 23-25 грн/кг

из Македонии 25 грн/кг

из Молдовы 25-27 грн/кг

из Азербайджана 25 грн/кг

из Греции (без косточек) 40 грн/кг

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна сезонная ягода рекордно подешевела.