Одна сезонна ягода рекордно подешевшала: чи продовжиться цінопад надалі

Ці зміни вдарять по гаманцям фермерів

На ринку активно продається лохина і вона рекордно впала в ціні. Серед великої кількості пропозицій цього товару можна було найти цінник в межах 120-180 гривень за кілограм.

Учасники, які пропонують цю ягоду, прогнозують, що вона продовжить швидко дешевшати. Водночас оптові ціни на неї за тиждень впали більш ніж удвічі, як пишуть аналітики проєкту EastFruit, посилаючись на торговий майданчик EF Trade Platform та на повідомлення економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.

Згідно з даними торгового майданчика, на якому є 26 тисяч продавців із 50 країн світу, найбільш активним учасником ринку виявився український сегмент.

"Серед великої кількості розміщених пропозицій найчастіше зустрічалися ціни в діапазоні від 120 до 180 грн/кг ($3-4,5 долара США за кг) залежно від обсягу та якості продукції", — йдеться у проєкті.

За словами Ярмака, наразі ціна на лохину в рази менша, аніж торік в період такого ж сезону.

"У 2023 році в цей час на ринку України тільки починали з’являтися перші партії лохини з невеликих теплиць, а оптової торгівлі ягодою місцевого виробництва ще не було. На ринку домінувала імпортна лохина за цінами 400 грн/кг і більше", — пояснив він.

Минулий сезон продажу лохини для виробників стартував також з поганих новин, як зауважив економіст, адже ціни на неї обвалились до 100-120 гривень. Фермери були шоковані, а дрібні виробники отримували ще менше.

"Однак наприкінці сезону, на тлі різкого зниження виробництва лохини в Перу, ціни несподівано зросли, що допомогло врятувати сезон лохини для українських аграріїв", — резюмував експерт.

Надалі вартість цієї ягоди буде стрімко падати, адже на ціни впливатиме знецінення гривні. Це створить негативні наслідки з доходами для фермерів, але з'являться нові стимули для експорту лохини.

Аналітики кажуть, що експортери вже планують маршрути лохини з ЄС в обхід Польщі. Також є ймовірність, що українська ягода знову постачатиметься до країн Близького Сходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до кінця літа 2024 року в українських магазинах подорожчають 6 важливих товарів.