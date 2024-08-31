Пілоти, зі святом! Барвисті картинки та листівки з Днем авіації 2025

Відправте знайомим льотчикам привітання у цей день

Щороку в останню суботу серпня Україна святкує День авіації — свято тих, хто служить країні у небі: пілотів та працівників авіаційної галузі. Не забудьте привітати авіаторів із їхнім професійним днем!

Українська авіація мужньо проявила себе за час великої війни, розпочатої Росією. Нашим пілотам винищувачів вдається майстерно влучати у ворожі цілі. Водночас чимало військових льотчиків віддали свої життя, захищаючи батьківщину. Десятки з них стали Героями України посмертно. Про них важливо пам'ятати, бо завдяки таким людям країна вистояла, а ми маємо змогу продовжувати жити.

До свята "Телеграф" підготував добірку оригінальних листівок до Дня авіації України. Яскраві картинки стануть чудовим способом висловити подяку льотчикам та співробітникам авіаційної галузі за їхню працю. Їм буде приємно отримати привітання з професійним святом.

