Цим смішним словом можна назвати і людину, і предмет: дізнайтеся, як воно звучить українською

Це слово має ще й синоніми

У сучасній українській мові існує безліч яскравих слів, які описують не тільки предмети, а й риси характеру людей. Одним із таких є слово "одоробло" — термін, що давно увійшов у розмовну лексику та зберігає певну колоритність мови.

"Телеграф", посилаючись на українські словники, розповідає про це слово.

ОДОРО́БЛО — це слово розмовного стилю, яке використовується для позначення великого, громіздкого предмета або незграбної людини. У переносному значенні ним характеризують людину, яка виглядає або поводиться незграбно, тяжко та повільно, часто демонструючи обмежену кмітливість чи нездатність швидко орієнтуватися в ситуації. У літературі та народній мові його можна зустріти як образливе або жартівливе звертання, залежно від контексту.

Наприклад, у творах сучасних українських авторів слово "одоробло" нерідко вживається для передачі легкого зневаги або іронії. Юрій Андрухович у романі описує ситуацію: "Цікаво, яким чином ти, п'яне одоробло, доберешся зі станції метро "Арбатська" до магазину "Дитячий світ"?". Тут воно передає образ людини, яка поводиться неповоротко та незграбно. Подібне вживання знаходимо і в інших авторах, як-от Михайло Чабанівський: "Землю ось так треба їсти, одоробло…", — висловлюючи своєрідне зневажливе звернення до іншої людини.

Слово "одоробло" має ряд синонімів, які використовуються з різною мірою поширеності та емоційного забарвлення: "мамула", "вайло", "вахлай", "незграба", "неотеса", "шлапак", "чванько". Усі вони позначають людей, котрі відзначаються неповороткістю, невпевненістю та певною безглуздістю в поведінці. Сьогодні такі слова, навіть у жартівливому контексті, часто сприймаються як образливі.

Як бачимо, "одоробло" та його синоніми є чудовим прикладом того, як українська мова здатна передавати нюанси ставлення до людини через одне коротке слово.

