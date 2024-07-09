Как военным получить одноразовую выплату за звание в июле: нужно несколько документов

С этого месяца их начисляет Пенсионный фонд

Военные или члены их семей, имеющие звание Героя Украины, имеют право на единовременную денежную помощь, которую с 1 июля назначает и выплачивает Пенсионный фонд.

Согласно постановлению "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях" , ранее такая выплата относилась к компетенции органов социальной защиты населения. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Право на единовременное денежное вознаграждение имеют:

лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда; члены семьи лица, которому посмертно присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда; члены семьи лица, которому присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда и при жизни вознаграждение не было выплачено.

Такое начисление также может произойти для жены/супруга, детей, родителей.

Сумма единовременной выплаты составляет 50-кратный размер прожиточного минимума, установленный для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.

Куда обращаться за выплатой и какие документы нужны

Заявитель должен обратиться в ПФУ лично, через портал электронных услуг или с помощью использования средств почтовой-электронной связи.

Перечень копии документов, подаваемых вместе с заявлением о выплате:

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и сведений об уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

паспорт гражданина Украины совершеннолетнего лица и идентификационного кода;

свидетельства смерти Героя Украины;

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением (удостоением) ордена Золотая Звезда;

свидетельства о браке — для выплаты денежного вознаграждения жене (мужу);

свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку;

решение районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительство над детьми Героя Украины) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины,

свидетельства о рождении Героя Украины — для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего (умершего).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие премии получат военные в июле.