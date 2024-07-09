Как военным получить одноразовую выплату за звание в июле: нужно несколько документов
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С этого месяца их начисляет Пенсионный фонд
Военные или члены их семей, имеющие звание Героя Украины, имеют право на единовременную денежную помощь, которую с 1 июля назначает и выплачивает Пенсионный фонд.
Согласно постановлению "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях" , ранее такая выплата относилась к компетенции органов социальной защиты населения. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Право на единовременное денежное вознаграждение имеют:
- лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда;
- члены семьи лица, которому посмертно присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда;
- члены семьи лица, которому присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда и при жизни вознаграждение не было выплачено.
Такое начисление также может произойти для жены/супруга, детей, родителей.
Сумма единовременной выплаты составляет 50-кратный размер прожиточного минимума, установленный для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.
Куда обращаться за выплатой и какие документы нужны
Заявитель должен обратиться в ПФУ лично, через портал электронных услуг или с помощью использования средств почтовой-электронной связи.
Перечень копии документов, подаваемых вместе с заявлением о выплате:
- документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;
- паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и сведений об уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
- паспорт гражданина Украины совершеннолетнего лица и идентификационного кода;
- свидетельства смерти Героя Украины;
- документа о присвоении звания Герой Украины с вручением (удостоением) ордена Золотая Звезда;
- свидетельства о браке — для выплаты денежного вознаграждения жене (мужу);
- свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку;
- решение районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительство над детьми Героя Украины) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины,
- свидетельства о рождении Героя Украины — для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего (умершего).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие премии получат военные в июле.