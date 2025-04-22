Брюссель готує удар по російському газу: як хочуть обійти вето країн-членів

Там зауважили, що негативні результати має відчути лише Росія

Європейська комісія вивчає можливість запровадження законодавчої заборони для компаній ЄС на укладання нових контрактів із Росією щодо постачання викопного палива. Також аналізуються юридичні шляхи, які дозволили б фірмам розривати чинні газові угоди з РФ без фінансових санкцій.

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника ЄС, такі заходи є частиною ширшої ініціативи щодо прискорення відмови від російських енергоресурсів. Через позицію окремих країн-членів, які блокують санкції проти російського газу, Брюссель шукає альтернативні механізми впливу.

Зокрема, йдеться про можливі торгівельні обмеження, які заборонять європейським компаніям укладати нові контракти на закупівлю російського палива, включно з ЗПГ — зрідженим природним газом

Попри різке скорочення постачання трубопровідного газу після вторгнення РФ в Україну, у 2024 році ЄС все ще отримував близько 19% газу та ЗПГ з Росії. Очікується, що 6 травня Єврокомісія представить відповідну "дорожню карту", після чого розпочнуться консультації з урядами країн ЄС та представниками бізнесу.

У разі ухвалення рішення, пропозиція може набути форми законодавчої ініціативи, яка потребуватиме схвалення Європарламентом і посиленою більшістю країн-членів. Єврокомісія підкреслює, що будь-які нові заходи мають завдавати більшої шкоди економіці РФ, ніж Євросоюзу, і враховувати ризики для енергетичної безпеки та цін на паливо в Європі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що енергетична безпека Європи стає крихкою. ЄС вже долав енергетичну кризу у 2022-2023 роках, але її відлуння відчутне і досі.