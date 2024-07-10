Магазины обновили цены на соль, сахар и муку: сколько отдадим за товары теперь

Некоторые ценники ударят по кошелькам

Цена на популярные продукты продолжает расти и к этой категории товаров относится сахар и мука. Что касается соли, то она не изменилась в цене за месяц.

Наибольшее удорожание произошло на сахар. Об этом идет речь на портале Минфин.

Стоимость сахара в украинском магазине

В июле цена на сахар составляет 34,55 гривны за килограмм, что на 4,44 гривны дороже, чем в июне этого же года. Самое дорогое предложение можно купить в Megamarket.

Ценник на соль в магазинах

Стоимость этой специи осталась на уровне, который был и в прошлом месяце – 35,74 гривны.

Цены на муку в супермаркетах

Мука Хуторок пшеничная подорожала на несколько копеек, до 23,82 грн/кг. В то же время за 2 кило придется отдать 44,01 гривны, вместо 42,92 гривны в июне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что хлеб скоро подорожает из-за постоянных отключений света, поднятия тарифов на электроэнергию и рост цен на сырье. Однако глава союза "Мукомели Украины" не может прогнозировать, когда именно поднимутся ценники.