Приготування до похорону Папи: подивіться, що прямо зараз відбувається у Ватикані (стрім)

Понтифік залишив чіткі інструкції щодо свого поховання

З сьогоднішнього дня у базиліці Святого Петра віруючі почали прощатися з Папою Франциском, який помер у понеділок, 21 квітня. Похорон понтифіка відбудеться у суботу. Початок церемонії о 10:00.

А зараз на площі Святого Петра зібралося багато людей, що можна спостерігати в прямому ефірі на платформі Youtube.

Після Євхаристичного богослужіння та здійснення обрядів останньої напутності, труну з тілом понтифіка перевезуть у Папську базиліку Santa Maria Maggiore для поховання.

Франциск попросив організувати спрощені похорони, які порушують кілька стародавніх традицій. Також глава Католицької Церкви заявив, що не хоче бути похований разом зі своїми попередниками у Соборі Святого Петра.

Зазвичай понтифіків ховають у Ватиканських гротах. Зараз там спочиває близько 100 пап, серед яких Бенедикт XVI, попередник Франциска, який помер у 2022 році. Водночас Папа захотів бути похованим у базиліці Санта-Марія-Маджоре у Римі. Це один з улюблених храмів Франциска, де зберігається ікона Діви Марії, яка захищає Рим.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський, ймовірно, поїде на прощання з Франциском до Ватикану. Також його відвідає глава США Дональд Трамп, а отже, політики можуть зустрітися.