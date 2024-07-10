Постраждалі від атаки по "Охматдиту" отримають виплату: яка сума і кому нарахують

Кошти також було виділено на відновлення клініки

Постраждалі внаслідок атаки по "Охматдиту" зможуть отримати допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї. А на відновлення лікарні уряд виділив 100 мільйонів гривень.

Одразу після ворожого обстрілу Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів почали опрацьовувати питання, аби виділити кошти на відновлення лікарні та допомогу постраждалим сім'ям. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови", — каже він.

Тому, кожній сім'ї з дітьми, що стали жертвами російського терору по "Охматдиту" 8 липня, виділять разом з ЮНІСЕФ по 10 800 гривень на кожну особу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аварійно-рятувальні роботи через обстріл "Охматдиту" були завершені. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, скільки загинуло та постраждало українців 8 липня.