Угорщина передає Польщі головування в ЄС: чому це хороша новина для України

Щодо пов’язаних із війною в Україні питань Варшава та Будапешт мають протилежні позиції

У середу, 1 січня, Польща на півроку очолить Європейський Союз виходячи з ротаційного головування. Варшава визначила енергетику, оборону та економіку як свої головні пріоритети на цей період.

Пов’язані з війною в Україні питання найбільше відрізнятимуть її від країни попереднього головування – Угорщини. Про це пише чеське видання iRozhlas.

Польський прем’єр Дональд Туск просуватиме новий жорсткий пакет санкцій проти Росії. Він включатиме обмеження за певними секторальними напрямками та обмеження на пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

"Я очікую, що під час президентства Польща продовжить свій нинішній підхід щодо України, тобто свою підтримку та відкриту ворожість до Росії", – прогнозує для iROZHLAS.cz Якуб Ярачевський, координатор досліджень берлінського аналітичного центру Democracy Reporting International.

Також очікується, що Польща вживе заходів проти Пекіна за його роль у підтримці російської агресії. Акцент Варшави на безкомпромісніших кроках щодо Китаю має місце, однак Євросоюз побоюється застосування санкцій за межами його сфери впливу.

Туск хотів би якнайшвидше бачити Україну та Молдову в лавах ЄС. Тому ключовою темою для нього буде розвиток переговорів щодо вступу з обома країнами. Очікується, що під час головування Польщі вдасться досягти швидкого прогресу у цьому питанні.

Раніше повідомлялося, що через проросійського прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ЄС може не продовжити санкції проти Росії. Орбан уже встиг заявити європейським лідерам, що він "не готовий" підтримувати продовження санкцій до моменту, поки не пройде інавгурація президента США Дональда Трампа в січні 2025 року.