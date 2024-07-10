Рятувальні роботи завершено: стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок атаки на Київ 8 липня (відео)

Наслідки атаки вражають

Вранці в середу, 10 липня, у Києві було повністю завершено аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок ворожого ракетного удару 8 липня по столиці загалом загинуло 33 особи, а також постраждали понад 120 осіб.

Також стало відомо, що було пошкоджено 129 будівель різної форми власності. Про це розповів журналістам "Київ 24" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Так, внаслідок масованої ракетної атаки на Київ 8 липня загинуло 33 особи. Ще 38 постраждалих наразі перебувають у лікарнях міста, з них 6 – у вкрай тяжкому стані.

"Пошуково-рятувальні операції завершено. За даними судово-медичної експертизи, 33 загиблих. Роботи продовжуються на локаціях, де були ураження. У лікарнях залишаються 38 постраждалих", — зазначив Поворозник.

Крім цього стало відомо про те, що у дитячих лікарнях міста перебувають 6 дітей з лікарні "Охматдит", які постраждали під час ворожої атаки. Усього на стаціонарному лікуванні в інших медичних закладах Києва та області знаходяться 100 маленьких пацієнтів "Охматдиту".

"Вчора було понад сто, одні отримали допомогу на місці, інші у лікарнях. Щодо лікарні "Охматдит", то понад сто дітей було евакуйовано. Вони розвезені до інших лікарень Києва та області. Серед дітей 6 постраждалих", — резюмував Поворозник.

Наразі відомо, що загинули 33 людини, з них – 5 дітей. Постраждала 121 людина, зокрема 10 дітей.

Начальник КМВА Сергій Попко, у свою чергу, розповів про те, що внаслідок ракетного удару ворога 8 липня в столиці було пошкоджено 129 будівель усіх форм власності.

"Відразу після цієї терористичної повітряної атаки відповідними структурними підрозділами розпочата системна робота щодо обстеження, вивчення та узагальнення інформації по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогоднішній день вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення. Місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони тощо – в рамках державної програми єВідновлення. Це стосується і приватних будинків", — розповів Попко.

Багатоповерховий будинок на вулиці Сальського у Шевченківському районі Києва, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд, досліджує спеціальна комісія. На підставі висновків фахівців вже й прийматиметься рішення — чи відновлювати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, росіяни атакували Київ ракетами, одна з яких потрапила до п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сальського. Цілий під’їзд було зруйновано, сусідні зазнали серйозних пошкоджень. На місці одразу розпочали пошуково-рятувальну операцію. Під завалами чули крики людей.

Також у столиці лунали вибухи у різних районах міста: Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському та Деснянському. Росіяни вдарили по цивільних об’єктах, у тому числі обстріляли дитячу лікарню "Охматдит" і будівлю в якій було дві приватні клініки — ISIDA та ADONIS.

Раніше "Телеграф" писав про те, що аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" у Києві завершено. Відомо, скільки людей загинуло внаслідок прильоту російської ракети.