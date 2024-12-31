Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, чого досягли ЗСУ у 2024 році.

Рік, що минає, набагато кращий, ніж міг бути… Якби наші військові не вбили і не поранили за цей рік 423 тисячі ворогів і не знищили більше 4 тисяч російських танків і ще десятки тисяч одиниць іншої техніки та купу військових об’єктів на території РФ — тоді б втрати території були колосальними.

А так, у 2024 росіяни заплатили найвищу ціну від початку великої війни, бо знищено ворожого особового складу і техніки більше ніж за 2022 і 2023.

Цього року майже в 4 рази збільшилась кількість уражених та знищених цілей противника.

Цього року зупинили наступ на Харківщині і упередили наступ на Сумщині.

Курська операція. Це окрема унікальна сторінка в історії України і цієї війни. Нарешті ми перенесли війну до них.

Одним словом, наші військові зробили цей рік кращим, ніж він міг бути.

Негативу я теж можу багато написати, але не буду. І без мене є кому.

Я хочу нам всім побажати у 2025 віри у наші сили і колективної зрілості.

І нехай цей рік нарешті принесе нам мир! Справедливий, звісно.

Потайки мрію, що ми не зайдемо на магічне коло наших історичних помилок. Бо однією ногою ми вже на тому колі стоїмо.

Джерело: пост Маляр в Telegram.