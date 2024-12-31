Як в Києві працюватиме громадський транспорт у новорічну ніч (графік)

Додаткових змін у русі громадського транспорту не планується

У новорічну ніч 31 грудня 2024 року громадський транспорт у Києві курсуватиме без змін.

Про це повідомляє команда EasyWay у Telegram. Там наголосили, що жодних додаткових змін у роботі транспорту в українській столиці не буде.

Режим роботи станцій метро та графік руху перших та останніх поїздів залишаються незмінними. Також 46 станцій метрополітену постійно працюють як укриття під час повітряної тривоги — там є все необхідне для комфортного перебування.

Водночас наземний транспорт у столиці курсуватиме з урахуванням комендантської години та згідно з актуальним розкладом. Вона опублікована на сайті EasyWay.

Нагадаємо, комендантська година у Києві діє з 00:00 до 05:00, а останні поїзди метро відбувають на початку 12-ї. При цьому враховуватиметься поточна та прогнозована безпекова ситуація — про це на запит "Телеграфа" повідомили в Київській міській державній адміністрації. Також чиновники запропонували ознайомитися з діючими графіками роботи громадського транспорту в столиці.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували з минулого століття. Міст з’єднає Русанівку з Воскресенкою та Подолом та знизить навантаження на Північний.