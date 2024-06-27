Деякі українці отримають компенсацію через зруйновані квартири: де проходить виплата

На 25 червня було зафіксовано 284 квартири

22 червня 2024 року відбувся ракетний удар по багатоповерхівках в Івано-Франківську. Жителі квартир, які було пошкоджено, отримають виплати з міського бюджету.

30 депутатів проголосували за рішення про виділення грошей на компенсацію за пошкоджене житло.Про це повідомив заступник міського голови Руслан Гайда 25 червня на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради, передає "Суспільне".

За його словами, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено 26 багатоквартирних будинків і найбільше за адресами Берегова, 32 і 34. Крім того, пошкоджені й автомобілі.

25 червня комісія зафіксувала 284 помешкання та обстежила їх. А для відновлення пошкодженого майна до ЦНАПу звернулись 170 людей. Гайда каже, що перші виплати жителі отримають не раніше, аніж за тиждень і сума нарахування на одну квартиру не може перевищувати 30 тисяч гривень.

Він також додав, що співробітники комунального підприємства "Комфортний дім" будуть відновлювати пошкоджені дахи будинків та прогони під'їздів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО з одного міста можуть отримати грошову допомогу.