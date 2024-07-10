Пострадавшие от атаки по "Охматдету" получат выплату: какая сумма и кому насчитают

Средства также были выделены для восстановления клиники

Пострадавшие в результате атаки по "Охматдету" смогут получить помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. А на восстановление больницы правительство выделило 100 миллионов гривен.

Сразу после вражеских обстрелов Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов начали прорабатывать вопросы, чтобы выделить средства на восстановление больницы и помощь пострадавшим семьям. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления", — говорит он.

Поэтому каждой семье с детьми, ставшими жертвами российского террора по "Охматдету" 8 июля, выделят вместе с ЮНИСЕФ по 10 800 гривен на каждого человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что аварийно-спасательные работы из-за обстрела "Охматдета" были завершены. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, сколько погибло и пострадало украинцев 8 июля.