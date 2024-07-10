Пенсия не изменится до 2028 года: кого из украинцев это коснется и почему

Это предусмотрено декларацией

Правительством была принята декларация на следующие 2 года, в которой предусмотрено зафиксирование сумм определенных выплат. В нем указаны соцстандарты, которые должны действовать до 2028 года.

Есть три категории выплаты, которые будут заморожены. Об этом идет речь в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

К зафиксированным начислениям относятся:

минимальная зарплата;

минимальная пенсия;

прожиточный минимум.

Следует напомнить, что в постановлении Кабинета Министров Украины предусмотрена индексация пенсий на 2025-2027 годы. Она должна проходить ежегодно в начале весны. Кроме того, правительство также обеспечит своевременное и полное финансирование выплат.

Также ранее "Телеграф" писал, что есть три категории пенсионеров, которые больше могут не ожидать индексации.