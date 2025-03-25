Подруга зіркового лелеки Грицька не дочекалася його і віддалася іншому: вчений пояснив зраду (відео)

За припущенням науковця, Одарка зрадила Грицька, бо він банально запізнився

Неабиякі пристрасті розгорілися у знаменитій на весь світ лелечій родині Грицька та Одарки, що живе у селі Леляки Лубенського району на Полтавщині. Схоже на те, що господарка гнізда, яка першою повернулася з теплої Африки, не дочекавшись свого "чоловіка", з яким вивела не одне потомство лелеченят, не встояла перед настирним залицянням молодого бусла, і відповіла на нього взаємністю.

Про перебіг подій в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, за сумісництвом науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло, який уже третій рік веде відеоспостереження за лелечою парою.

— Цьогоріч в об’єктив відеокамери, встановленої на гнізді, з якого ведеться стрім, перший раз лелека потрапив 20 березня, — говорить доцент Подобайло. — Було зрозуміло, що це "залітний" птах. Бо він лише на кілька хвилин опустився у гніздо, трохи в ньому потоптався і зник. Видно, молодий лелека підшукував собі гніздо, і це, що на стовпі в Леляках — гарне, просторе, на зручному місці — чужинець уподобав. Певно, хотів собі захопити.

— Пізніше, як зафіксувала відеокамера, він повернувся знову. Та господар уже був на місці й дав йому відкоша…

— Як тепер з’ясувалося, то був не Грицько, а Одарка. Уперше за час спостережень вона повернулася раніше. Хоча "за класикою" першим з вирію повертається самець. Це характерно для багатьох птахів, так закладено природою. Завдання самця — знайти вільне гніздо у сприятливому природному середовищі, аби там було достатньо корму, щоб можна було прогодувати сім’ю. А самка повертається, як правило, у своє гніздо на все готове. Ті самці, які зволікають з перельотом, ризикують залишитись у гірших умовах.

Так от, вона в той момент, коли у її гніздо сів чужинець, ходила по луках у пошуках їжі. Побачивши конкурента ще на підльоті, Одарка буквально за кілька секунд повернувся до свого житла, розправила крила, прикривши ними свою власність й непрошений гість одразу ж зник. Таким чином, господиня показала, що ніхто не має права до неї лізти.

Битви за гнізда між птахами трапляються й набагато драматичніші.

— А як же молодий самець таки опинився в "ліжку" досвідченої Одарки?

— Незнайомець навідувався до неї разів три чи чотири, і всякий раз вона його прогоняла. А 24 березня, коли Одарки не було вдома, "залицяльник" близько 17-ї години пригніздився на її території. Повернувшись приблизно за тридцять хвилин після цього, господарка застала непрошеного гостя. Цілу годину вона ігнорувала молодого лелеку, але, зрештою, визнала його за свого, і вони вперше спарувались.

— Що ж таки змусило птаху поступитися?

— Можу тільки припустити — затримка Грицька в дорозі. Втім, ми не знаємо, чи він узагалі живий. Почекаємо кілька днів, побачимо.

— Чи може бути цим молодим нахабою хтось із виводка пари? Можливо, його пам'ять привела у батьківське гніздо?

— Цього не можна виключати. Може, він вилупився у пари раніше. Однак цьому немає достовірних, науково обґрунтованих даних. Щоб це стверджувати чи заперечувати, потрібна генетична експертиза. Наразі можна точно сказати лише те, що це не самець з двох останніх виводків. Адже ми, відколи відновили лелече гніздо у Леляках, скинуте вітром у 2022 році й установили на ньому відеокамеру, окільцьовуємо пташенят перед тим, як вони стають на крило. Новий обранець Одарки без кільця.

— Ви можете спрогнозувати розвиток подій, якщо Грицько таки повернеться?

— Однозначно, самці влаштують бійку, в якій переможе старий лелека. Молодий буде вигнаний з гнізда. Але, як би там не було, перше знесене Одаркою яйце буде запліднене його конкурентом. Як зреагує на це давній партнер самки? Викине яйце? Викине пташеня? Чи прийме чужу дитину за свою? Розвиток подій може бути різним…

— Чи відомі вам подібні випадки?

— Схожа ситуація з лелеками сталася у ці ж дні в Німеччині. А загалом у пташиному світі таке нерідко трапляється. Люди прагнуть наділити диких птахів людськими якостями. Але ні про сум, ні про вірність я не говорив би. Я б сказав, що у лелек розвинена прив’язаність до рідного гнізда, тому вони й повертаються в нього на правах господарів.

Раніше ми розповіли, чому в Україні зникають чорні лелеки. Маючи популяцію лише 400-450 пар, цей червонокнижний вид став справжнім символом дикої природи та показником здоров'я екосистем.