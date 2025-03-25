Скільки потрібно часу, щоб запустити ЗАЕС: Зеленський назвав терміни, а в Росії заговорили про "диверсантів НАТО"

В Україні наголошують, що станція в окупації не працюватиме

Якщо Україна зможе відновити контроль над Запорізькою АЕС, то на відновлення її повноцінної роботи може піти кілька років. Втім, Росія чітко дає зрозуміти, що повертати окуповану електростанцію не збирається.

Як повідомив у розмові з журналістами президент України Володимир Зеленський, він говорив про долю ЗАЕС із президентом США Дональдом Трампом. Його брифінг оприлюднено у youtube-каналі Офісу президента.

Зеленський зазначив, що говорив Трампу про те, що повернути ЗАЕС буде недостатньо, оскільки є місто Енергодар, яке по суті збудовано навколо станції. Також є питання подачі води після підриву росіянами Каховської дамби та різні технічні аспекти. Він зазначив, що росіяни ніколи не зможуть під'єднати станцію до своєї мережі.

"Вона не працюватиме без нас і не працюватиме на них. Ось моя позиція, я про неї говорив Трампу", — сказав глава держави.

Він також зазначив, що обговорював з американським президентом питання повернення електростанції, а також взаємної співпраці у питаннях її роботи. Однак Зеленський додав, що навіть у разі повернення АЕС на відновлення її нормальної роботи піде 2-2,5 роки та багато коштів.

На фоні цього в російському МЗС заявили, що не мають наміру допускати ні українців, ні американців, ні будь-кого ще на Запорізьку АЕС. Як аргумент там згадали фейкові "референдуми" 2022 року, на підставі яких вважають Запорізьку область своєю.

"Неприпустима й спільна експлуатація ЗАЕС із якоюсь державою. Таких прецедентів у світовій практиці немає", — заявили росіяни, але не стали згадувати про те, що у світовій практиці також немає прецедентів окупації атомної електростанції ворожою державою.

У Росії також виключають навіть тимчасовий допуск на електростанцію представників країн НАТО, побоюючись їхнього "значного диверсійного потенціалу". Представників міжнародних організацій на атомному об’єкті загарбники теж не хочуть бачити.

Як повідомлялося раніше, Україна не має наміру обговорювати з росіянами питання власності ЗАЕС. Вона залишається українською, і це визнають усі міжнародні інститути, включаючи і Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ).