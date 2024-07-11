Денежная помощь на ребенка без родительской опеки: какие суммы и кто может получить

Надо обратиться в ЦПАУ

В Украине действует программа "Ребенок не один", которая предусматривает предоставление денежной помощи для ребенка, который был лишен родительской опеки и устроен в другую семью.

Эта выплата может быть продлена, если несовершеннолетняя дольше остается в семье. Об этом сообщили на правительственном портале.

В правительстве отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ежегодно без родительской опеки остаются около 4 тысяч детей. Государство хочет, чтобы дети воспитывались в семьях, а не были в интернатах, поэтому была создана эта программа.

Кто может получить выплаты

Помощь в рамках программы "Ребенок не один" назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили соответствующего статуса и временно находятся в семьях родственников, знакомых или в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Помощь оказывается детям, чьи родители или один из них:

умер или погиб (а второй родитель не исполняет своих обязанностей);

находится на ТОТ или в окружении;

разыскивается как пропавший без вести;

находится в плену;

лишен свободы оккупантами.

Главным условием предоставления социальной помощи является постоянное проживание в Украине того, кто забрал к себе ребенка.

Размер денежной помощи

Согласно "Ребенок не один", выплата длится около полугода и на этот срок назначается начисление. Ее могут оформить лица, временно заботящиеся о ребенке, родители или родители-воспитатели.

Размер ежемесячных выплат:

для детей до 6 лет — 6407 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 7990 гривен;

для детей до 6 лет с инвалидностью — 8970 гривен;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью — 11 186 гривен.

Следует отметить, что начисление может быть продлено службой по делам детей, если несовершеннолетний дольше останется в семье.

Для получения помощи нужно подать соответствующее заявление в органы социальной защиты, ЦНАПы или исполнительные органы территориальных общин.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые семьи получат от 25 до 40 тысяч гривен.