Олаф Шольц, який був канцлером Німеччини, раніше відмовлявся передавати Україні ракети Taurus

Велика Британія готова підтримати рішення Німеччини щодо відправки Україні далекобійних ракет Taurus. Позиція Франції з цього приводу поки що невідома: тим часом майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц називає згоду Британії та Франції єдиною умовою постачання ракет.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела. Чиновник уряду Британії, який займається питаннями зовнішньої політики, підтвердив, що Лондон давно виступає за те, щоб Німеччина передала Збройним силам України ракети Taurus.

"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, в тому числі з Німеччиною, щоб забезпечити Україну найкращими засобами для захисту її суверенної території. Taurus – це потужна система крилатих ракет, яка може вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційною зброєю, яка може змінити правила гри в руках українських військ", – сказав він.

Олаф Шольц, який був канцлером Німеччини, раніше відмовлявся передавати Україні ракети. Він заявляв, що нібито боїться "ескалації" та втягування Німеччини у війну проти Росії. Мерц, на відміну від Шольца, не боягуз та Кремля не боїться. В коаліції зараз тривають перемовини з цього питання, оскільки існує спротив серед шольцівської СДПН. З огляду на це, підтримка Лондона може допомогти Мерцу продавити потрібне рішення.

"Постачання Taurus поки що залишається предметом суперечок… Я поки що не бачу тут консенсусу, тим більше, що сторони не дійшли згоди щодо ключових питань політики безпеки в коаліційній угоді. Я поки що не бачу, що Taurus будуть доставлені. Будь-який вплив з боку керівництва Великої Британії, щоб нарешті переконати Німеччину поставити Taurus, може допомогти та дуже вітається", – сказав німецький політик Родеріх Кізеветтер.

Зазначимо, що перед виборами до Бундестагу в лютому цього року Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно внесла до передвиборчої програми канцлера Шольца заборону на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше сам Шольц неодноразово висловлювався категорично проти цього, на відміну від його основного опонента, голови ХДС Фрідріха Мерца. Мерц ще перед виборами неодноразово підтверджував, що готовий нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus – за умови, що його політична сила виграє вибори, а Шольц, який занадто довго відмовлявся дати ракети, втратить свою посаду. На виборах Мерц та його партія отримали перемогу.