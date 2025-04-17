Притискають Тегеран санкціями? США ввели обмеження проти китайських імпортерів іранської нафти

Впровадження нових санкцій відбулося на тлі того, що Білий дім та Іран поновили переговори щодо можливого укладення нового варіанту "ядерної угоди"

Сполучені Штати 16 квітня запровадили нові санкції, спрямовані на імпортерів іранської нафти у Китаї. Таким чином Вашингтон напередодні переговорів з Іраном щодо нової "ядерної угоди" намагається посилити тиск на Тегеран, щоб змусити його погодитися на американські умови.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що під санкції потрапили так звані "teapot" – малі незалежні нафтопереробні заводи в Китаї, а також низка компаній, які пов'язані з транспортуванням нафти з Ірану до Китаю.

Цікаво, що це другий випадок, коли адміністрація Трампа б'є санкціями по малих китайських НПЗ. До цього Вашингтон "брав під приціл" виключно великі підприємства, які належать уряду Китаю та змушені утримуватися від придбання нафти з Ірану через ризик порушення санкцій – зробивши своїми постачальниками саме малі нафтозаводи, які можуть купувати нафту в будь-кого. Також санкції ввели проти кількох компаній та танкерів, які причетні до операцій іранського "тіньового флоту".

Впровадження нових санкцій відбулося на тлі того, що Білий дім та Іран поновили переговори щодо можливого укладення нового варіанту "ядерної угоди". Попередні переговори США та Ірану в Омані дали можливість окреслити рамки розмови, наступний раунд переговорів планується цими вихідними в Римі.

Речник посольства Китаю в США Лю Пен'ю заявив, що США повинні припинити будь-яке "безпідставне переслідування" китайських компаній. Він також озвучив пряму погрозу Сполученим Штатам, заявивши, що Пекін вживе "усіх необхідних заходів" для захисту своїх так званих "законних прав та інтересів".

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп після повернення до Білого дому звернувся до Ірану з пропозицією укласти нову ядерну угоду та пригрозив наслідками, якщо той відмовиться. Тегеран зрештою на угоду не пішов, назвавши вимоги Вашингтона "неприйнятними". При цьому в США пригрозили воєнними діями, якщо Іран відмовиться підписувати угоду і не припинить збагачувати уран. "Телеграф" також писав, чи готовий Трамп розпочати війну проти Ірану.

Тим часом торгова війна, яка почалася після приходу Дональда Трампа до влади США, змусила Китай задуматися про відмову від американської нафти. Замість неї Пекін збільшує обсяги постачання з Канади. Окрім цього, Китай зобов’язав національні авіакомпанії тимчасово припинити отримання нових літаків Boeing, а також зупинити закупівлю авіаційного обладнання та комплектуючих у США. Таке рішення було реакцією Пекіна на введення Сполученими Штатами підвищених мит у розмірі 145% на китайські товари з ініціативи адміністрації Дональда Трампа.