Денежная помощь семье погибшего: кто в июле получит значительную сумму выплаты

Сумму выплаты может распределять сам военнослужащий

Семьи, члены которых погибшие военные, имеют право на определенные выплаты, в частности на погребение, установку надгробного памятника или единовременной денежной помощи. Размер последнего начисления составляет 15 миллионов гривен.

Боец может самостоятельно написать завещание на выплату, кому именно из его семьи должна начислиться помощь и в какой части. Об этом говорится в тексте проекта постановления правительства, обнародованном нардепом Алексеем Гончаренко.

Кто имеет право на ЕДП при гибели военного или полицейского

Члены семей погибших военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, погибших во время действия военного положения, или умерших не позднее одного года после ранения (травмы, контузии, увечья), полученного в период действия военного положения при защите Родины, в боевых действиях или обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, могут получить единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен, а именно:

родители;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

иждивенцы погибшего (умершего), члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторых других лиц;

женщины или мужчины, которые жили с военнослужащим без регистрации брака;

внуки погибшего (умершего) военнослужащего, если их родители скончались;

дети военнослужащего, родившиеся после его смерти или гибели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семьи погибшего или пропавшего без вести военного в одном городе получат денежную помощь ко Дню памяти защитников Украины.