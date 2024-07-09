Пенсіонери можуть втратити свої виплати: кого це стосується

Є одна головна причина

Раніше лише деякі пенсіонери в Україні мали пройти ідентифікацію, однак наразі такі правила діють для всіх. Якщо цього не зробити, то літні особи залишаться без виплат.

Перевірку даних пенсіонери мають проходити кожні 6 місяців. Про це повідомили в Урядовому порталі.

"Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19", — уточнюють у ПФУ.

Наразі в Україні пенсіонерам потрібно проходити ідентифікацію кожні півроку.

Де можна пройти ідентифікацію

Пенсіонер може обрати будь-який зручний спосіб:

пройти ідентифікацію безпосередньо у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у дипломатичній установі України за кордоном.

Які документи для цього потрібно мати:

посвідчення особи;

пенсійне посвідчення;

платіжна карта, куди надходить пенсія (за умови, що ідентифікація відбувається у АТ "Ощадбанк").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може оформити пенсію в липні.