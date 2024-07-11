Пенсионеры получат до 40% надбавки: кому повезет с дополнительной выплатой

Для оформления нужно обратиться в ПФУ

Пенсионерам в Украине могут увеличить свои выплаты с помощью индексаций, которые будет проводить государство до 2028 года. Однако есть еще один метод увеличения – начисление надбавки при определенных условиях.

Доплата к выплате предусмотрена пожилым лицам, имеющим ухудшенное состояние здоровья. Сумма начисления составляет 944 гривны, согласно данным Пенсионного фонда Украины.

Лицо, претендующее на эту надбавку должно отвечать следующим требованиям:

быть старше 80 лет;

иметь пенсию по возрасту;

проживать в одиночестве;

нуждаться в уходе посторонних лиц (социальных работников).

Сумма начисления составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 944 гривны.

Для оформления этой надбавки заявителям следует обратиться в одно из отделений ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые соцстандарты в Украине до 2028 года зафиксировались и в эту категорию входит одна категория пенсий. Это предусмотрено Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы.