Военные могут получить 13 зарплату в июле: названные условия

Сумма для каждого бойца будет индивидуальной

Каждый год военные в Украине имеют право на оздоровительные, которые предоставляют им в случае ухода на отпуск или без него. Размер такой выплаты – денежное обеспечение бойца.

Они могут осуществиться в течение любого периода времени, даже в июле 2024 года. Выплата начисляется на карту военного, как пояснила автор юридического блога в инстаграм Анастасия Володенкова в эфире программы "Волноваться нет причин" на Армия FМ.

Это начисление может предоставляться во время отпуска или без выхода на отдых.

Для оформления оздоровительных военный должен написать рапорт в удобное для себя время и предоставить своему командиру. После этого ждать перевода денег.

"Вопрос со сроками не урегулирован. Фактически это зависит от того, когда Департамент финансов перечислит средства в часть. Но обычно оздоровительных не приходится слишком долго ждать, это не материальная помощь, которую выплачивают в конце года", — объясняет Володенкова.

Эти средства должны поступать на карту банка, посредством которой военный получит денежное обеспечение. Она отмечает, что это начисление является отдельной выплатой.

"Государство должно выплатить оздоровительные независимо от того, идет ли военнослужащий в отпуск или нет", — добавляет она.

Итак, раз в год военному точно должны насчитать 13-денежное обеспечение, которое называется "оздоровительные".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что входит в денежное обеспечение бойца в июле 2024 года.