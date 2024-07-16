Раніше був тільки Ощадбанк: хто з пенсіонерів тепер може змінювати банк для виплати

Є детальна інструкція, як це зробити

В Україні більшість пенсіонерів можуть змінити банк для виплати через веб-портал. І таку можливість надали одній категорії українців, які раніше отримували пенсію тільки через Ощадбанк.

Це стосується військових пенсіонерів, які тепер можуть самостійно обирати банк для нарахування виплати. Про це повідомили у Пенсійному фонді, наголошуючи, що такі нововведення працюють для осіб, яким пенсію назначали згідно із законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Раніше такі громадяни мали отримувати пенсію лише через Ощадбанк, але тепер можуть самостійно змінити банк для отримання виплати, скориставшись веб-порталом Пенсійного фонду.

Як подати заяву на зміну банку пенсіонеру

Авторизуйтеся на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

У вашому особистому кабінеті перейдіть до розділу "Пенсійне забезпечення", а потім "Внесення змін до пенсійної справи";

Оберіть зі списку заяву "Заява про зміну способу виплати пенсій для осіб, звільнених із військової служби та інших";

Заповніть у формі всі обов’язкові поля, які позначені зірочкою, та вкажіть реквізити нового банку для отримання пенсії. Також прикріпіть скан підтверджувальних документів, якщо це буде потрібно;

Погоджуючись на обробку персональних даних, надайте згоду на передачу та обробку даних. Також треба підтвердити, що особа зобов’язується повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, що впливають на пенсійне забезпечення;

Підпишіть сформовану заяву КЕП і надішліть її до ПФУ;

Результати розгляду заяви можна буде переглянути в розділі "Мої звернення" особистого кабінету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є вимоги до пенсійної банківської карти.