Гривня "здулася": наскільки подорожчав долар в обмінниках

Офіційний курс підняли аж на 25 копійок

На валютному ринку спостерігаються курсові коливання долара. Заокеанська валюта за добу встигла підскочити майже на 30 копійок.

Теж саме з євро та деякими іншими валютами. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 17 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,25 грн

Євро (EUR): 44,97 грн

Злотий (PLN): 10,54 грн

Канадський долар (CAD): 30,16 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,08 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,57 грн

Євро (EUR): 45,30 грн

Злотий (PLN): 10,47 грн

Канадський долар (CAD): 30,40 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,52 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,02 грн — продаж 41,55 грн

Євро (EUR): купівля 44,67 грн — продаж 45,39 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся понад 20 копійок.

Купівля: 41,50 грн

Продаж: 41,65 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара складатиме понад 46 гривень. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.