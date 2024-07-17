Гривня "здулася": наскільки подорожчав долар в обмінниках
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Офіційний курс підняли аж на 25 копійок
На валютному ринку спостерігаються курсові коливання долара. Заокеанська валюта за добу встигла підскочити майже на 30 копійок.
Теж саме з євро та деякими іншими валютами. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 17 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,25 грн
Євро (EUR): 44,97 грн
Злотий (PLN): 10,54 грн
Канадський долар (CAD): 30,16 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,08 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,57 грн
Євро (EUR): 45,30 грн
Злотий (PLN): 10,47 грн
Канадський долар (CAD): 30,40 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,52 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 41,02 грн — продаж 41,55 грн
Євро (EUR): купівля 44,67 грн — продаж 45,39 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся понад 20 копійок.
Купівля: 41,50 грн
Продаж: 41,65 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара складатиме понад 46 гривень. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.