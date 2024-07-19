Гривна падает в цене по одной причине: каких показателей достигнет курс доллара в ближайшие годы

Эта проблема будет частично решена посредством обесценивания национальной валюты нашей страны

Национальный банк Украины продолжает обесценивать гривну, ведь у нас большой масштаб торгового дефицита. Поэтому к концу текущего года на валютном рынке курс доллара, вероятно, составит 42 гривны, а на 2025 год ожидается 45 гривен.

У регулятора достаточно резервов, чтобы удержать курс, который он считает оптимальным. Что происходит с курсом и каким он будет на конец года, объяснил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

"У нас режим управляемой гибкости валютного курса. То есть курс будет такой, как хочет Нацбанк. НБУ определяет курс не устанавливая циферки на табло, а проводя интервенции на валютном рынке. То есть продает столько валюты, сколько считает нужным, чтобы удовлетворить "лишний" спрос на нее со стороны населения и бизнеса", — отметил эксперт.

В Украине сейчас большой масштаб торгового дефицита (в размере под 3 млрд долл в месяц), поэтому НБУ дает гривне падать в цене. Такая сумма до полномасштабного вторжения набиралась только за год. Гайдан объясняет, что торговый дефицит частично можно снизить с помощью удешевления гривны — наш экспорт становится более конкурентным, а импорт будет дороже.

"Но только частично лечится, потому что есть большой "структурный" дефицит, вызванный войной – разрушением промышленности, импортом оружия и электроэнергии вместо экспорта, и т. п. Именно этим НБУ обосновывает, почему совсем отпускать курс не стоит – потому что рынок структурный дефицит не исправит, а больно будет всем", — подчеркивает он.

Ссылаясь на макроэкономистов, он прогнозирует, что к концу этого года доллар будет стоить 42 гривны, а на 2025 год — 45 гривен. Хотя, как он отмечает, эксперты могут ошибаться, ведь когда они предусматривали курс в 40,5 гривны в 2024 году, еще не было массовых обстрелов на энергосистему.

"Сможет ли НБУ "удержать" тот курс, который считает нужным? Да, пока у него достаточно резервов. То есть пока глупых масштабов дефицит во внешней торговле компенсируется притоком помощи от наших партнеров. Сейчас резервов хватает на 5 месяцев импорта, это хороший запас. С притоком помощи на ближайшие 12 месяцев серьезных проблем быть не должно", — резюмирует экономист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине курс доллара может составить 54 гривны.