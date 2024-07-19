Денежная помощь в размере месячной зарплаты: при каких условиях военные получат выплату в июле

Выплата может производиться и для семьи бойца

Военные, при определенных обстоятельствах, раз в месяц могут получить помощь или денежную компенсацию. Некоторые бойцы рассчитывают на выплату для решения социально-бытовых вопросов в июле.

Есть пять обстоятельств, по которым им будет выплачена помощь в размере месячного денежного обеспечения. Об этом напомнили в "Социальном обеспечении и поддержке военнослужащих и членов их семей", ссылаясь на поручение Министра обороны Украины и приказ "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Согласно этим документам, в июле бойцы могут получить начисления на решение социально-бытовых вопросов при следующих условиях:

смерть военнослужащего, его супруги (супруга), детей и родителей военнослужащего;

ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного при выполнении задач во время военного положения;

в случае наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно:

онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия); заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С; непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, повысят ли заработную плату военным в июле 2024 года.