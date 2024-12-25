Klavdia Petrivna, Сталкер-2, "Холостяк" та пікантний кліп Latexfauna: топ-10 головних прем’єр 2024 року

У 2024 році в Україні сталося багато цікавих подій

Українці — неймовірні люди з неймовірною стійкістю та мужністю. Навіть на тлі повномасштабної війни та щоденних трагедій українці продовжують жити, творити та перемагати. Наприкінці року прийнято підбивати підсумки, і ми вже публікували топ-8 українських зірок, які пішли служити у ЗСУ у 2024 році, а сьогодні розповідаємо про головні, гучні та важливі прем’єри 2024 року.

"Телеграф" зібрав топ-10 головних прем’єр-2024, слава про які поширилася далеко за межами України.

Україна вперше отримала Оскар

У 2024 році відбулася дуже важлива подія — український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав всесвітнє визнання та кінопремію "Оскар". Це сталося вперше за всю історію незалежної України.

Пісня Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні 2024

У 2024 році Україну на Євробаченні представляв дует Jerry Heil та alyona alyona з піснею "Teresa & Maria". Українки підкорили серця єврофанів не лише піснею, а й незвичайною постановкою. Співачки посіли гідне третє місце, а їхня копозиція і зараз продовжує лідирувати в європейських чартах.

Нетиповий для українців фільм La Palisiada

У прокат 2024 року вийшов незвичайний український фільм La Palisiada, який назвали "пострадянським нуаром". Цей фільм наробив багато галасу як серед кінокритиків, так і серед звичайних глядачів, але байдужим не залишився ніхто.

Klavdia Petrivna — викриття та два концерти

Практично весь 2024 рік навколо загадкової співачки Klavdia Petrivna точилися суперечки та чутки щодо її особистості. Вона стала справжньою зіркою соцмереж, а її пісні активно ротувалися на радіо та звучали чи не з кожної праски. Гучною прем'єрою 2024 року стали два масштабні концерти Klavdia Petrivna в останні два дні літа. Вона зібрала близько 16 тисяч живих глядачів, відігравши два концерти у Палаці спорту. І звичайно, розкрила свою особистість – за образом Klavdia Petrivna переховувалася 19-річна співачка Соломія Опришко.

Пікантний кліп "Масандра" від гурту Latexfauna

Дуже провокаційний кліп гурту Latexfauna "Масандра" вийшов ще у вересні 2023 року. Однак світове визнання він отримав уже в 2024 році. Український кліп увійшов до топ найпопулярніших кліпів світу, поряд із кліпами Біллі Айліш, Шакіри та Леді Гагі.

"Холостяк-13" із ветераном "Тереном" українською мовою

Телевізійною прем’єрою 2024 року став новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", який розірвав усі шаблони. По-перше, головним героєм став ветеран війни Олександр Будько "Терен", який втратив обидві ноги на фронті. По-друге, це перший сезон, знятий повністю в Україні та українською мовою. До речі, вже цієї п’ятниці, 27 грудня відбудеться фінал цього сезону "Холостяка".

Україна отримала літаки F-16

Цьогорічна військова прем’єра — Україні передали довгоочікувані винищувачі F-16, які відчутно посилюють нашу повітряну оборону. Відомо, що F-16 на озброєння України передали Нідерланди та Данія і вони вже виконують бойові завдання.

До речі, про військові досягнення 2024 року. Українські війська вперше в історії захопили частину російських територій у Курській області.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля стала справжньою сенсацією 2024 року та наробила галасу у всьому геймерському світі. Шутер, створений українською студією GSC Game World, за тиждень після релізу, розійшовся тиражем понад 1,5 мільйона проданих копій. До речі, лідером із купівлі гра стали США, а от у Росії гру легально купити не можна, через що російські геймери дуже бісилися.

Світовий рекорд Ярослави Магучіх

Українська легкоатлетка 22-річна Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту. Вона стрибнула 2.10 м на етапі Діамантової ліги в Парижі, і з першої спроби побила рекорд, що тримався з 1987 року. До речі, українські спортсмени на Олімпійських іграх-2024 у Парижі показали найкращий за останні 12 років результат — 3 золоті, 5 срібних, 4 бронзові медалі та 22 місце у загальнокомандному заліку.

Презентація української ракети-дрону "Пекло"

Ще одна прем’єра у військовій сфері – презентація української ракети-дрону "Пекло". Її дальність становить до 700 км, а летить вона зі швидкістю до 700 км/год. Відомо, що ракету-дрон "Пекло" уже протестували в бойових умовах. І це при тому, що протягом року "Пекло" створювалося практично з нуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із зірок-чоловіків так і не повернувся до України. Він тут збудували кар’єру і втекли під час війни.