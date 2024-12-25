Путін поставив хрест на економіці Росії: аналітик назвав три індикатори

Диктатор відмовився підвищувати облікову ставку, хоча ЦБР готувався

Одразу декілька чинників вказують на те, що розв’язана проти України повномасштабна війна поступово призводить до дедалі більшого погіршення ситуації в російській економіці. І колапс може настати вже у лютому 2025 року.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, на які індикатори слід звернути увагу.

За його словами, збереження Центробанком Росії (ЦРБ) облікової ставки на рівні 21% замість підвищення на два відсотки є підтвердженням того, що в РФ саме політика керує економікою. А це завжди дуже небезпечно, адже економісти прораховують, що зробити, щоб не допустити погіршення ситуації у часовому лагу у два місяці.

— Україна більш-менш зберігає цей баланс, а в Росії цього балансу не дуже-то й помітно, — каже економіст. — Простий приклад: у бюджеті Росії на наступний рік витрати на ведення війни (оборона, національна безпека, Росгвардія і закриті статті, також значною мірою направлені на підтримку війни) забирають 71% витрат держави.

Експерт пояснює: якщо майже три чверті всіх видатків держави йдуть на військову сферу, то за всіма законами, якщо десь щось прибуде — десь щось має вибути. І це "вибуття" відбувається в соціальній сфері, навіть попри закладену у бюджеті інфляцію у 9,5%.

— Ми бачимо, що вони не лише не зберігають соціальні видатки (чого вже було б замало, враховуючи інфляцію) а навпаки — зменшують. Але окрім ведення війни ще є пропаганда, яка допомагає цій війні. І от на Соловйова, який є головним "рупором" пропаганди Росії, закладено 4,5 млрд рублів, — продовжує головний консультант НІСД.

За його словами, у РФ відбувається перекіс на військову економіку, і якщо рік тому за контракт на війну з Україною платили 200 тис. рублів, зараз — 3 мільйони. Тому представники російської влади в регіонах скаржаться на зростання ціни товарів, оскільки багато грошей виплачують військовим. Ринки реагують і підвищують ціни. Але гроші з'являються суто у військових, вони не з'являються в інших сферах. Зростання ВВП відбувається у сферах, пов'язаних з війною, але відсутнє в сільському господарстві, транспорті, інших галузях економіки.

— До речі, чи не найважливіша індикація майбутніх проблем — це рівень перевезень у Росії, — каже Іван Ус. — Він у грудні різко скоротився. А через два місяці, в лютому, цей лаг "вистрелить" і будуть проблеми одразу. І саме щоб не допустити ці проблеми, Центральний банк Росії хотів підвищити облікову ставку. Бо вже зрозуміло, що 21 відсоток (нагадую — це 12-та ставка в світі) не покриває витрат.

За словами економіста, ЦРБ хотів це зробити, але за день до оприлюднення рішення була "пряма лінія" Путіна, і той дав зрозуміти, що не треба цього робити.

— І ось політика втрутилась — Центральний банк Росії вирішив: не будемо підвищувати облікову ставку. Подивимось, до чого це призведе, — каже експерт. — Бо якщо оце [утримання облікової ставки], зменшення перевезень і щотижнева інфляція (в Росії п’ять тижнів поспіль інфляція вище, аніж 0,35%: 0,37% — 0,36% — 0,5% — 0,48% — 0,35%). Два тижні — майже пів відсотка, а це — 25-відсоткова річна інфляція по завершенні року. За таких умов не те, що 23-х, там 25 відсотків буде мало, якщо це ключова ставка.

Економіст прогнозує: якщо в лютому "вистрелять" оці вже зараз прогнозовані проблеми, то ЦРБ доведеться підвищувати ставку, але вже не з 20-ти до 23%, а до 25-ти, а там — хто його знає, що буде.

— Історія з рублем наприкінці листопада показала суттєві "гойдалки", коли ранок починався з курсу 105,5 руб/дол., а до обіду — 114,5. Потім вони опустили нижче і стало 102 чи 103, але ми бачимо, що ці постійні "стрибки" також завдають удару по російській економіці і тому велика проблема для Росії, щоб дійсно зберегти своє економічне зростання.

Все більше різних складових вимагають грошей. У Росії цих грошей нема і один із заступників [голови Центробанку РФ Ельвіри Набіуліної сказав: поки триває т.зв. "спеціальна військова операція" (як вони називають війну), нормальної ситуації в економіці Росії не буде. Там на цьому поставлено хрест, — підсумував Іван Ус.

Нагадаємо. "Телеграф" писав, що санкції не можуть знищити російську економіку, вони мають іншу мету.