Красуня-сноубордистка загинула в Альпах (фото)

Спортсменка каталася на закритому схилі

Відома сноубордистка, член олімпійської збірної Швейцарії Софі Хедігер, загинула в Арозі (Швейцарія). Нещодавно серфінгістка з Італії Джулія Манфріні загинула на Ментавайських островах (Індонезія), зіткнувшись із рибою-меч.

Про смерть Хедігер повідомляє NZZ. За інформацією джерела, Софі загинула внаслідок сходження лавини.

"Ми приголомшені, і наші думки з родиною Софі, якій ми висловлюємо наші глибокі співчуття", — заявив генеральний директор Швейцарської лижної асоціації Вальтер Ройссер.

Згідно з початковими висновками кантональної поліції Граубюндена, Хедігер та ще одна людина спустилися на лижах по закритому схилу. Коли вони залишали схил, на Хедігер зійшла лавина, її супутник зумів вижити та повідомив рятувальникам. Дівчину, яка загинула на місці, знайшли через дві години. Прокуратура Граубюндена розпочала розслідування події.

Хедігер брала участь в Олімпійських іграх 2022 року у Китаї. Минулого сезону вона вперше піднялася на подіум Кубка світу у своїй дисципліні сноуборд-крос. Дівчина вела блог в Instagram, де радувала підписників яскравими світлинами.

Софі Хедігер

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть відомого білоруського бодибілдера Іллі "Голема" Юхимчука. Силач прославився в Інтернеті завдяки своїм значним розмірам. Крім того, лікарі не зуміли врятувати 20-річну російську шорт-трекістку Анастасію Середу, причиною смерті якої став грип.