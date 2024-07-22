Некоторым пенсионерам грозит штраф в 20%: по какой причине и как этого избежать

Есть 10 дней для актуализации информации

При некоторых условиях у пенсионеров в Украине могут забрать полную сумму выплаты. Но в некоторых случаях размер взыскания от пенсии составляет 20%.

Чтобы этого не произошло, пожилому лицу нужно предупредить в Пенсионный фонд Украины об одном — трудоустройстве. Об этом напомнили на веб-портале.

Если лицо трудоустроится, но не уведомит об этом в ПФУ, то оно может потерять около 20% выплаты. Оно может уплатить добровольно или суму стянут через судебное решение.

Кроме того, Пенсионный фонд также следует предупреждать об:

начале предпринимательской деятельности;

увольнении;

прекращении предпринимательской деятельности.

У пенсионера есть 10 дней, чтобы сообщить в государственное управление о новых изменениях в жизни.

Сообщить ПФУ о трудоустройстве можно либо лично, либо онлайн через:

вебпортал электронных услуг ПФУ;

портал Дія.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет получать пенсионер, у которого нет достаточного количества страхового стажа.