Російська ракета залетіла в Молдову і Румунію? Влада заплуталася у свідченнях

. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною

У середу, 25 грудня, Повітряні сили повідомляли, що під час масованої атаки російська ракета порушила повітряний простір Молдови. В країні це підтвердив і уряд і президентка Майа Санду.

Відповідний допис вона написала на сторінці Х. За її словами, під час сьогоднішньої атаки РФ на Україну російська ракета порушила повітряний простір країни.

"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною", — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Національній армії Молдови заявили, що "не фіксували жодних ракет або безпілотників у повітряному просторі країни". Хоча спочатку повідомляли, що цей епізод, імовірно, стався.

Своєю чергою Міністерство Нацоборони Румунії заявило, що "не виявило", що б російська ракета перетинала їхній кордон.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив надзвичайний стан в енергетичному секторі. Також було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.