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Есть определенные случаи: почему некоторые военные в июле могут не получить денежное обеспечение

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военные Новость обновлена 23 июля 2024, 14:02
Военные. Фото Генштаб ВСУ

В ВСУ не зарплата, а денежное обеспечение

В Украине для военных предусмотрено ежемесячное начисление денежного обеспечения. Но некоторые бойцы могут остаться без него в июле.

Есть пять обстоятельств, когда выплаты не поступают. О них более подробно рассказывает АрмияInform.

В каких случаях военный точно не получит выплаты

  • когда военнослужащий уходит в отпуск, в отношении которого, согласно действующему законодательству, не предусмотрено сохранение денежного обеспечения;
  • если военнослужащий находится на лечении сверх установленных действующим законодательством сроков (в настоящее время это не более 12 месяцев);
  • если военнослужащий не находится на службе без уважительных причин одни сутки и более;
  • если военнослужащий самовольно оставил воинскую часть — в таком случае выплата денежного довольствия приостанавливается со дня СЗЧ и возобновляется со дня возвращения;
  • если военнослужащего содержат под стражей или круглосуточным домашним арестом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменятся ли правила начисления денежного обеспечения для семьи военного в июле 2024.

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#Выплаты #Денежное обеспечение #Выплаты военным