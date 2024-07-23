Есть определенные случаи: почему некоторые военные в июле могут не получить денежное обеспечение

В ВСУ не зарплата, а денежное обеспечение

В Украине для военных предусмотрено ежемесячное начисление денежного обеспечения. Но некоторые бойцы могут остаться без него в июле.

Есть пять обстоятельств, когда выплаты не поступают. О них более подробно рассказывает АрмияInform.

В каких случаях военный точно не получит выплаты

когда военнослужащий уходит в отпуск, в отношении которого, согласно действующему законодательству, не предусмотрено сохранение денежного обеспечения;

если военнослужащий находится на лечении сверх установленных действующим законодательством сроков (в настоящее время это не более 12 месяцев);

если военнослужащий не находится на службе без уважительных причин одни сутки и более;

если военнослужащий самовольно оставил воинскую часть — в таком случае выплата денежного довольствия приостанавливается со дня СЗЧ и возобновляется со дня возвращения;

если военнослужащего содержат под стражей или круглосуточным домашним арестом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменятся ли правила начисления денежного обеспечения для семьи военного в июле 2024.