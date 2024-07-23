Есть определенные случаи: почему некоторые военные в июле могут не получить денежное обеспечение
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В ВСУ не зарплата, а денежное обеспечение
В Украине для военных предусмотрено ежемесячное начисление денежного обеспечения. Но некоторые бойцы могут остаться без него в июле.
Есть пять обстоятельств, когда выплаты не поступают. О них более подробно рассказывает АрмияInform.
В каких случаях военный точно не получит выплаты
- когда военнослужащий уходит в отпуск, в отношении которого, согласно действующему законодательству, не предусмотрено сохранение денежного обеспечения;
- если военнослужащий находится на лечении сверх установленных действующим законодательством сроков (в настоящее время это не более 12 месяцев);
- если военнослужащий не находится на службе без уважительных причин одни сутки и более;
- если военнослужащий самовольно оставил воинскую часть — в таком случае выплата денежного довольствия приостанавливается со дня СЗЧ и возобновляется со дня возвращения;
- если военнослужащего содержат под стражей или круглосуточным домашним арестом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменятся ли правила начисления денежного обеспечения для семьи военного в июле 2024.