По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза пуску міжконтинентальної ракети
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До відбою залишайтесь в укриттях
У четвер, 21 листопада, в Україні після обіду оголосили масштабну повітряну тривогу через ймовірні пуски міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це пишуть моніторингові чати у мережі. Водночас Повітряні Сили не підтверджували цього.
15:49 В Україні почались відбої тривог. Небезпека залишилась лише для Донецької, Луганської областей та Криму.
15:39 Фіксується ракета у напрямку Полтави та Сум. За кілька хвилин на Сумщині пролунали вибухи.
15:30 Монітори написали, що міжконтинентальна балістична ракета фіксується лише на підльоті, тому реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) було випадково сплутано з ракетою.
"Є інформація про пуск міжконтинентальної ракети, — йдеться у повідомленні, — Ракета рухається у напрямку Дніпра".
15:20 За даними моніторів, ракета наразі ракета не фіксується. Але відбою тривоги не було, тому не покидайте укриття до відбою.
У Повітряних силах писали лише про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Про рух ракети у бік Дніпра не повідомлялось.
Нагадаємо, що зранку 21 листопада РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Вибух від її влучання чули майже у всьому місті. Також були скеровані і крилаті ракети.
Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження центру для реабілітації людей з інвалідністю, але, на щастя, люди не постраждали. Також є руйнування на місцевому промисловому підприємстві, двох приватних будинках, гаражному кооперативі. Всього постраждало двоє осіб — 57-річний чоловік та 42-річна жінка.
Раніше "Телеграф" розповідав, що за скільки долетить до Києва міжконтинентальна ракета та чим її можна збити.