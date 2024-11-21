По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза пуску міжконтинентальної ракети

До відбою залишайтесь в укриттях

У четвер, 21 листопада, в Україні після обіду оголосили масштабну повітряну тривогу через ймовірні пуски міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це пишуть моніторингові чати у мережі. Водночас Повітряні Сили не підтверджували цього.

15:49 В Україні почались відбої тривог. Небезпека залишилась лише для Донецької, Луганської областей та Криму.

15:39 Фіксується ракета у напрямку Полтави та Сум. За кілька хвилин на Сумщині пролунали вибухи.

15:30 Монітори написали, що міжконтинентальна балістична ракета фіксується лише на підльоті, тому реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) було випадково сплутано з ракетою.

"Є інформація про пуск міжконтинентальної ракети, — йдеться у повідомленні, — Ракета рухається у напрямку Дніпра".

15:20 За даними моніторів, ракета наразі ракета не фіксується. Але відбою тривоги не було, тому не покидайте укриття до відбою.

У Повітряних силах писали лише про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Про рух ракети у бік Дніпра не повідомлялось.

Нагадаємо, що зранку 21 листопада РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Вибух від її влучання чули майже у всьому місті. Також були скеровані і крилаті ракети.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження центру для реабілітації людей з інвалідністю, але, на щастя, люди не постраждали. Також є руйнування на місцевому промисловому підприємстві, двох приватних будинках, гаражному кооперативі. Всього постраждало двоє осіб — 57-річний чоловік та 42-річна жінка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за скільки долетить до Києва міжконтинентальна ракета та чим її можна збити.