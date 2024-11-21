"Вся Європа проти нас": у РФ визнали нестачу патронів

У Росії не вистачає патронів для біатлону

Тренер збірної Росії з біатлону Юрій Камінський зізнався, що у РФ не вистачає якісних патронів для біатлону. До речі, у вересні 2024 року Міжнародний союз біатлоністів (IBU) знову заборонив росіянам і білорусам брати участь у міжнародних змаганнях під егідою організації.

Відповідний коментар Камінського наводить ТАСС. Російський тренер визнав проблему і додав, що в Європі нібито також бракує набоїв для біатлону.

"Якісних патронів сто відсотків не вистачає. Наскільки я знаю, ця проблема існує і в Європі – заводи, які раніше працювали на патрони, тепер працюють на інше.

Вся Європа проти нас працює, і в них ті самі проблеми, що й у нас", – сказав Камінський.

Зазначимо, на проблему нестачі якісних набоїв раніше звернув увагу російський біатлоніст Антон Бабіков, який через цю проблему навіть заговорив про закінчення кар’єри.

Нагадаємо, 2022 року юнацький турнір з літнього біатлону у РФ пройшов без стрільби, адже організатори не мали патронів. Росія на 80% була залежною від іноземних постачальників.