Это легко исправить: как пожилому человеку восстановить пенсионное удостоверение

После его изготовления, в "Дії" появится электронный вариант

У каждого пенсионера в Украине, независимо от вида выплаты, должно быть пенсионное удостоверение. В случае его утраты лицу следует обратиться в ПФУ.

Пенсионное удостоверение является документом, что подтверждает назначение выплаты украинцу. Как подать заявление о его восстановлении, объясняют в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

В случае потери или актуализации документа, лицу следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда и взять с собой паспорт, фото 3х2,5 см и справку о присвоении идентификационного номера. На месте пенсионеру следует заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Однако это можно сделать и в Интернете. Подробная инструкция:

Авторизироваться на вебпортале.

Зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Загрузить предварительно подготовленные отсканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственную подпись (должны быть выполнены чернилами черного цвета) и фотографию. Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

"Электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении "Дія", генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения, имеет такую же юридическую силу, как и традиционное", — резюмировали на информационной странице веб-портала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право пожилые лица на выплату пенсии, если у них не достаточно страхового стажа.