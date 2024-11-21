Як знайти управу на РС-26 "Рубіж"? Аналітик пояснив, чим збити 50-тонну російську "дуру"

Великою дурницею було бити по Дніпру міжконтинентальною ракетою

Західні системи протиповітряної оборони здатні збивати російські балістичні ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж", якими РФ у четвер, 21 листопада, вдарила по Дніпру. Але при цьому вони стикаються з низкою проблем.

Про це авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап розповів в ефірі YouTube-каналу "Апостроф TV".

Він пояснив, що споряджена маса цієї ракети становить до 50 тонн, бойова частина (фугас) — 1200 кілограмів — складається з чотирьох блоків, які розділяються на чотири заряди індивідуального наведення.

— Ідея міжконтинентальної балістичної ракети полягає в тому, щоб донести ядерну бойову головку на велику відстань, — каже авіаційний експерт. — Ця ракета може бити на 6 тисяч кілометрів, а мінімальна відстань у неї — 2 тисячі кілометрів (нагадаємо, від полігону Капустин Яр, звідки було здійснено запуск РС-26 "Рубіж", до Дніпра — близько 800 кілометрів. — Ред.).

Цю "дуру" треба підняти [в повітря], тому вона має кілька ступеней. Але дурість таким бити [по Дніпру]. Однак річ у тому, що ми не можемо такі ракети перехоплювати, у нас нема чим. Це можуть робити системи Aegis чи THAAD. А ракетами Patriot її перехопити неможливо, — каже аналітик.

*THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — протиракетний комплекс наземного базування, призначений для заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Може збивати цілі на дальності до 200 кілометрів.

Aegis Ashore — це потужна система протиракетної оборони, здатна перехоплювати МБР на відстані більше, аніж 1200 кілометрів. Вона використовує ракети, здатні працювати у космічному вакуумі. Два такі комплекси НАТО розгорнуті у Румунії та Польщі.

Він пояснив, що ракета MIM-104 Patriot б'є за рахунок кінетичного заряду і створює "хмарку" уламків, однак вона занадто легка і компактна, тому не здатна збити з цілі 50-тонний РС-26 "Рубіж", на відміну від 4-тонного "Кинджала".

Ще однією з проблем у перехопленні ракети є те, що невідомо, де відбувається розділення бойової частини — прямо на ціллю чи вище. Тому треба вивчати характеристики схожої на РС-26 "Рубіж" ракети РС-24 "Ярс".

— Бо якщо росіяни вже пішли в цьому напрямку, то їх зупинити можна тільки більшою силою. І наші партнери повинні перестати грати у втримання ескалації, тому що ми вже вийшли на нову ескалаційну орбіту, — каже Костянтин Криволап.

Він додав, що одна міжконтинентальная ракета коштує як непоганий літак, тому удар по Дніпру суперечить самій логіці використання такого типу зброї (доставка ядерної боєголовку на велику відстань). Удару такої ж сили могли б завдати три-чотири "Іскандери".

— Але чотири "Іскандери", я думаю, в Дніпрі ми б збили. А от цю "дуру" (РС-26 "Рубіж". — Ред.) збити дуже важко, тому що вона багато важить, — підсумував авіаційний експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що приховує удар міжконтинентальною ракетою.