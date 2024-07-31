В августе пенсионеры получат автоматическую надбавку: кому она предусмотрена

Есть два главных условия

Украинским пенсионерам в августе должны насчитать надбавку к выплате. Размер доплаты колеблется от 300 до 570 грн.

Прибавка предоставляется по возрасту и ее могут получить пожилые лица, которым исполнилось более 70 лет. Она приходит на пенсионную карту автоматически, как сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Однако такая надбавка не будет выплачиваться тем, у кого пенсия составляет не менее 10 340,35 гривны.

С каждым годом доплата будет увеличиваться, но не прибавляться к передней.

Суммы надбавки таковы:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получат дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые пенсионеры в августе получат до 3100 гривен надбавки. Эти выплаты должны производиться автоматически.