М'ясо в Україні стрімко дорожчає: названо 4 види, ціни на які майже не змінилися

"Телеграф" розповів, де вигідніше купувати

В Україні стрімко дорожчає білокачанна капуста та певні овочі, а от ціни на деякі позиції м'яса стабільні. Зокрема, вартість свинини та яловичини у липні та серпні майже не змінилась.

"Телеграф" розповість, скільки зараз коштують свинячі та яловичі ребра, сало та курячі гомілки, а також, де вигідніше купувати.

Ціна на курячі гомілки

Один кілограм в серпні в середньому коштує 72,45 грн, у липні ціна становила — 71,84 грн. Тобто вартість зросла на 0,61 грн. Вигідніше купувати курячі гомілки у магазинах Novus за 64,99 грн, а у Megamarket ціна складає 79,90 грн.

Ціна на ошийок свинячий

Кілограм цього м'яса в середньому коштує 267,20 грн у серпні, минулого місяця ціна становила 266,10 грн. Вартість зросла на 1,10 грн. Найвигідніше купувати м'ясо в Auchan та Metro за 259,90 грн, а от у Megamarket ціна становить 285,00 грн.

Ціна на свинячі ребра

Вартість одного кілограму у серпні складає 172,97 грн, у липні вона становила на 0,67 грн менше, тобто — 172,30 грн. У Megamarket та Novus придбати свинячі ребра можна за 179,00 грн, а в Auchan за 160,90 грн.

Ціна на яловичі ребра

У серпні один кілограм коштує 168,95 грн, у липні ціна була така ж сама. Тобто за місяць вона не змінилась. У Megamarket один кілограм яловичих ребер коштує 185,00 грн, а у Auchan — 152,90 грн.

Ціна на сало домашнє

Вартість одного кілограма сала у липні та серпні складає 234,00 грн. У магазинах Novus його можна купити за 279,00 грн, а у Megamarket — 189,00 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні очікується стрімкий ріст цін на базовий продукт. Вже відома причина.