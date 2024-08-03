Мясо в Украине стремительно дорожает: названы 4 вида, цены на которые почти не изменились

"Телеграф" рассказал, где выгоднее покупать

В Украине стремительно дорожает белокочанная капуста и овощи, а вот цены на некоторые позиции мяса стабильны. Стоимость свинины и говядины в июле и августе почти не изменилась.

"Телеграф" расскажет, сколько сейчас стоят свиные и говяжьи ребра, сало и куриные голени, а также, где выгоднее покупать.

Цена на куриные голени

Один килограмм в августе в среднем стоит 72,45 грн, в июле цена составила 71,84 грн. То есть, стоимость выросла на 0,61 грн. Выгоднее покупать куриные голени в магазинах Novus за 64,99 грн, а в Megamarket цена составляет 79,90 грн.

Цена на ошейок свиной

Килограмм этого мяса в среднем стоит 267,20 грн в августе, в прошлом месяце цена составила 266,10 грн. Стоимость выросла на 1,10 грн. Выгоднее всего покупать мясо в Auchan и Metro за 259,90 грн, а вот в Megamarket цена составляет 285,00 грн.

Цена на свиные ребра

Стоимость одного килограмма в августе составляет 172,97 грн, в июле она была на 0,67 грн меньше, то есть 172,30 грн. В Megamarket и Novus приобрести свиные ребра можно за 179,00 грн, а в Auchan за 160,90 грн.

Цена на говяжьи ребра

В августе один килограмм стоит 168,95 грн, в июле цена была такая же. То есть спустя месяц она не изменилась. В Megamarket один килограмм говяжьих ребер стоит 185,00 грн, а в Auchan – 152,90 грн.

Цена на домашнее сало

Стоимость одного килограмма сала в июле и в августе составляет 234,00 грн. В магазинах Novus его можно купить за 279,00 грн, а в Megamarket за 189,00 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ожидается стремительный рост цен на базовый продукт. Уже известна причина.