Ціна за тиждень збільшилась на понад 60%: який популярний овоч стрімко здорожчав

Однією з важливих причин є дефіцит товару

Поступово на ринку дорожчають популярні овочі. Така тенденція не обійшла і білокачанну капусту, і ціна на неї, можливо, продовжить рости.

Наразі овоч продається за ціною 18-25 гривень за кілограм, що в середньому на 63% дорожче, аніж наприкінці минулого тижня. В кінці липня вартість на капусту не перевищувала 17 гривень, як кажуть аналітики проєкту EastFruit.

Причинами здорожчання товару стали:

погіршення якості через поширення на полях хвороб та шкідників;

обмежена пропозиція на ринку;

завершення сезону реалізації товару ранніх сортів, а пізні сорти в великих кількостях ще не поступали на прилавки;

високий попит на продукцію.

Аналітики кажуть, що наразі вартість білоголової капусти в Україні в середньому на 2,7 раза вища, аніж в аналогічний період 2024 року.

"Наприкінці липня 2023 року українські фермери готові були відвантажувати капусту по 6-10 грн/кг ($ 0,15 -0,24/кг). При цьому, якщо поточні темпи збуту білоголової капусти збережуться, місцеві фермери планують і далі робити спроби підвищити ціни в даному сегменті", — резюмували у проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна категорія популярних продуктів подешевшає в Україні до кінця літа.