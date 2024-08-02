В Україні очікується стрімкий ріст цін на базовий продукт: у чому причина

Гаманці українців схуднуть через примхи природи

В Україні регулярно переглядають вартість продуктів, як сезонних овочів, так і бакалії. Експерти попереджають, що соняшникова олія, ціна якої мінімально коливається, може суттєво здорожчати.

За даними Мінфіну, деякі марки рафінованої олії незначно подорожчали порівняно з липнем, деякі навпаки подешевшали. "Телеграф" розібрався, скільки коштує базовий продукт в супермаркетах та чому може суттєво подорожчати найближчим часом.

Скільки коштує соняшникова олія в супермаркетах

На сайті Мінфіну вказано, що 850 мл рафінованої олії марки "Олейна" у середньому коштує 57,25 грн. У липні вона була майже на гривню дорожче.

За даними Мінфіну, найдешевша пляшка "Олейни" продається у Novus. Вартість всього 48,99 грн.

Ціна пляшки олії від марки "Щедрий дар" обійдеться дорожче. Середня вартість складає 61,03 грн за 850 мл. У липні олія "Щедрий дар" коштувала на 45 копійок дешевше.

Найвигідніше купувати її в супермаркетах мережі Metro. Ціна пляшки ― 59,20 грн. На 1 грн 79 копійок дорожче олія в Novus.

Продукт подорожчає, бо соняшники горять

Аномальна спека в Україні, яка встановилась у середині липня, наробила біди для аграріїв. Через це постраждають і споживачі. Через неврожай зросте вартість соняшникової олії.

"Соняшник на півдні в стресовому стані, ранні посіви відцвіли, іде налив зерна. Запилення пройшло нормально, але немає вологи для наливу", ― розповідав про наслідки аномальної спеки директор з агровиробництва "НІБУЛОН" Олег Веселов.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про подорожчання олії в Україні ще до липневої спеки. Тоді причина була в обмеженні пропозиції на світовому ринку.

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