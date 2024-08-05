Популярний салатний овоч продовжує дешевшати: як змінилась ціна за тиждень та чому

Наразі він коштує на 25% дорожче, аніж торік

На українському ринку продовжує триматись ціновий спад на помідори. Це зумовлено погіршенням якості та низьким попитом на продукт.

Наразі вартість на якісний томат коливається в межах 20-40 гривень, що в середньому на 22% дешевше, аніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, у більшості регіонах України стабілізувалась погода, тому збирання врожаю поновилось.

"На сьогодні прибирання ведеться практично у всіх регіонах країни, але попит з боку покупців на цю продукцію, зважаючи на незадовільні якісні показники, за оцінками фермерів, залишається на низькому рівні", — кажуть у проєкті.

Крім того, на ціну також впливає якість товару. Помідори страждають від спекотної посушливої погоди, а їх плоди отримують сонячні опіки та тріщини. У такому випадку падає товарний вигляд продукції.

Водночас на внутрішньому ринку ця продукція пропонується до продажу в середньому на 25% дорожче, аніж торік. Така ціна обґрунтовується зниженням виробництва овочу в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один популярний овоч здорожчав на понад 60% за тиждень.