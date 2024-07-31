В Україні подешевшає популярна категорія товарів: на скільки зміниться ціна
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Врожай почне надходити с місцевих господарств
Хоча деякі сезонні овочі дорожчають в магазинах України, однак до кінця літа їх ціна може впасти на 10%. Така тенденція буде пов'язана зі збільшенням пропозиції товару.
На вартість також впливають й інші чинники. Про це каже головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Інна Сало, передає 24 Канал.
За словами експерта, на ціни впливають деякі фактори, зокрема:
- оперативність;
- обсяги постачання;
- вартість зберігання та транспортування;
- підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників;
- ціни на пальне.
Згідно з її прогнозом, українцям можна очікувати на подальше здешевшання овочів. До кінця літа прогнозується, що ціна на них впаде до 10%. Причиною стане збільшення пропозиції товару. Однак, за словами наукової співробітниці, також варто враховувати, що вартість залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в Україні очікується ріст цін на 5 популярних продуктів харчування. Причинами здорожчання є ріст вартості на корм, дефіцит товару, залежність від імпорту та збільшення цінника на паливо, газ та електроенергію.