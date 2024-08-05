Популярный салатный овощ продолжает дешеветь: как изменилась цена за неделю и почему

Сейчас он стоит на 25% дороже, чем в прошлом

На украинском рынке продолжает держаться ценовой спад помидоров. Это обусловлено ухудшением качества и низким спросом на продукт.

Сейчас стоимость на качественный помидор колеблется в пределах 20-40 гривен, что в среднем на 22% дешевле, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их словам, в большинстве регионов Украины стабилизировалась погода, поэтому уборка урожая возобновилась.

"На сегодняшний день уборка ведется практически во всех регионах страны, но спрос со стороны покупателей на эту продукцию, учитывая неудовлетворительные качественные показатели, по оценкам фермеров, остается на низком уровне", — говорят в проекте.

Кроме того, на цену также оказывает влияние качество товара. Помидоры страдают от жаркой засушливой погоды, а их плоды получают солнечные ожоги и трещины. В таком случае падает товарный вид продукции.

В то же время на внутреннем рынке эта продукция предлагается к продаже в среднем на 25% дороже, чем в прошлом. Такая цена обосновывается снижением производства овощей в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один популярный овощ подорожал более чем на 60% за неделю.