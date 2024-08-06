ВПО з одного міста та області нарахують допомогу: який розмір та як оформити

Анкету можна заповнити онлайн

Переселенці, які протягом останніх трьох місяців переїхали до Києва чи Київської області, розраховують на фінансову підтримку. Її розмір становить майже 11 тисяч гривень і нараховуватиметься вона протягом одного кварталу.

Грошову виплату здійснюватиме благодійний фонд "ДЕПОЛЬ УКРАЇНА". Інформацію про правила для оформлення нарахування можна знайти у гугл-формі "Заявка на отримання грошової допомоги".

Хто має право на грошову допомогу

На неї можуть очікувати ВПО, які протягом останніх трьох місяців переїхали до Києва чи Київської області.

Особи, що претендують на цю виплату, мають відповідати таким вимогам:

мати неповнолітніх дітей і довідку ВПО з територій активних бойових дій або тимчасової окупації терміном до 90 днів на момент подачі заявки;

мати довідку ВПО з зони активних бойових дій/окупації терміном до 30 днів на дату звернення;

не отримувати фінансову підтримку від інших благодійних організацій протягом останніх 3 місяців (окрім державних виплат для ВПО).

Розмір грошової допомоги становить 10 800 грн, але виплачується рівними частинами по 3 600 грн протягом трьох місяців

Заявникам потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 категорій сімей з п'яти областей отримають виплату.