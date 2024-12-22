Потужна магнітна буря атакує Землю, а на підході ще один "удар"

Наступна сильна магнітна буря очікується вже у січні

Земля продовжує здригатися від потужної магнітної бурі, яка активізувалася ще кілька днів тому. Втім, вже з початку нового тижня геомагнітаня ситуація покращиться.

Про це свідчать дані сайту Meteoagent. Відповідно до них 22 грудня стане останнім днем потужної магнітної бурі. Сьогодні її К-індекс (градація потужності) ще досягатиме 5 балів – потужний геомагнітний шторм. Проте вже з 23 грудня її інтенсивність знизиться до низької — 3 бали, а 25 взагалі впаде до 2.

Наступна сильна магнітна буря очікується вже у січні (4 числа).

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

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