ВПЛ из одного города и области начислят помощь: какой размер и как оформить

Анкету можно заполнить онлайн

Переселенцы, которые за последние три месяца переехали в Киев или Киевскую область, рассчитывают на финансовую поддержку. Ее размер составляет почти 11 тысяч гривен и будет начисляться в течение одного квартала.

Денежная выплата будет осуществляться благотворительным фондом "ДЕПОЛЬ УКРАИНА". Информацию о правилах оформления начисления можно найти в гугл-форме "Заявка на получение денежной помощи".

Кто имеет право на денежную помощь

Ее могут ожидать ВПЛ, которые в течение последних трех месяцев переехали в Киев или Киевскую область.

Лица, претендующие на эту выплату, должны отвечать следующим требованиям:

иметь несовершеннолетних детей и справку ВПЛ с территорий активных боевых действий или временной оккупации сроком до 90 дней на момент подачи заявки;

иметь справку ВПЛ из зоны активных боевых действий/оккупации сроком до 30 дней на дату обращения;

не получать финансовую поддержку от других благотворительных организаций за последние 3 месяца (кроме государственных выплат для ВПЛ).

Размер денежной помощи составляет 10 800 грн, но выплачивается равными частями по 3 600 грн в течение трех месяцев.

Заявителям нужно заполнить онлайн-форму по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 10 категорий семей из пяти областей получат выплату.